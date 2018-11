Aichhalden Interesse an Mitarbeit von Außen

Letztendlich geht es dem Wissenschaftler um mehr Bürgerbeteiligung in der Schule. Wissen und Kompetenzen aus Beruf, Hobby und Alltag, aus Lebensgeschichten und -erfahrungen – das alles könne für Kinder und Jugendliche Ausgangspunkt für motivierende und nachhaltige Lernprozesse sein. Zahlreiche Akteure aus der Bürgerschaft in Unterricht und Schulleben seien deshalb für "Offene Bürgerschulen" ein prägendes Merkmal.

Karl-Josef Birbaum von der Gemeinschaftsschule Mönchweiler erläuterte das bürgerliche Engagement in der Gemeinde. In vielen Bereichen – Strickkurse, Malkurse, Einblicke in die Arbeit eines Imkers oder Kontaktvermittlung zu Firmen und damit verbunden Betreuung von Schülern – konnte Bierbaum bürgerliches Engagement belegen.

Er selbst sei der "Kümmerer", der dies alles organisiert. "Offene Bürgerschulen" haben einen "Bürgerbeirat" als operatives Gremium, das engagierte Bürger und einzelne Schulvertreter umfasst. Im Gremium werden schulbezogene Aktivitäten angedacht, geplant und selbstständig durchgeführt. Geleitet wird das Gremium von Bürgermeister und Schulleiter gemeinschaftlich.

Auf einem guten Weg

Weingardt sieht die Grund- und Werkrealschule Aichhalden auf gutem Weg zur "Offenen Bürgerschule", heißt es in der Mitteilung. Die Kooperation mit Externen sieht er als "vorbildlich für andere Schulen" an. Bei der weiteren Entwicklung auf dem Weg zur "Offenen Bürgerschule" will der Pädagogikprofessor die Aichhalder Schule tatkräftig unterstützen.