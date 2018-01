Aichhalden Innovations-Strategie von Indus greift

Aichhalden. Betek und die Schwesterfirma Sitek der Firmengruppe Simon haben ein Innovationsprojekt gestartet, das von der Mutter Indus Holding AG gefördert wird. Das Ziel sind Hartmetall-Werkzeuge mit besonderen Eigenschaften, wie sie zum Beispiel in Minen eingesetzt werden, um Stollen ins Gestein zu treiben: "Viel härter als Edelstahl, aber kostengünstiger als Werkzeuge, die komplett aus Spezialhartmetallen bestehen", erläutert Tobias Hilgert von der Geschäftsführung der Karl Simon GmbH & Co. KG.

Herzstück des Projekts ist eine neue PTA-Anlage ("Plasma-Pulver-Auftragsschweißen"). Mit diesem thermischen Verfahren werden Hartstoffbeschichtungen ergänzend zu gelötetem Hartmetall erzeugt. Die dabei entstehende Panzerung schützt die Betek-Hartmetall-Werkzeuge zusätzlich vor Verschleiß und Korrosion. Betek will eigene Rezepturen für Panzerungen mit verschiedenen Eigenschaften aus unterschiedlichen Werkstoffen selbst entwickeln und sich in diesem Verfahren Know-How erarbeiten. Die Ergebnisse werden für interessante Neuprojekte und innovative Produktideen eingesetzt: "Die so beschichteten Werkzeuge sind zwar teurer als reine Edelstahl-Werkzeuge, aber günstiger als reine Hartmetall-Werkzeuge und liegen in der Standzeit zwischen Hartmetall und Edelstahl", versichert Hilgert.

