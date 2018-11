Aichhalden Indus-Aufsichtsrat paritätisch

Komplexes Wahlverfahren

Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer wird zur Zeit in einem separaten Wahlprozess in den deutschen Betrieben der Indus-Gruppe durchgeführt, der voraussichtlich bis zum 30. Januar abgeschlossen wird. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die Arbeitnehmer von sechs gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitgliedern im Gremium vertreten. Von den sechs Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat sind drei normale Arbeitnehmer, zwei weitere werden die in der Indus-Gruppe vertretenen Gewerkschaften zur Wahl vorschlagen, dazu kommt noch ein Vertreter der leitenden Angestellten.

Aichhalden organisiert

Der sogenannte Hauptwahlvorstand wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften vom Gesamtbetriebsrat des nach Zahl der Wahlberechtigten größten Unternehmens bestellt. Für die Indus-Gruppe trifft das auf die Aichhalder Firmengruppe Simon zu, die diese Aufgabe übernommen hat. Parallel dazu haben die Betriebsräte (soweit vorhanden) aller deutschen Betriebe der 45 Beteiligungen der Indus Holding Betriebswahlvorstände bestellt. "Der Wahlprozess der Arbeitnehmervertreter, bei dem rund 8000 Wahlberechtige an den über 50 Standorten der Indus-Gruppe eingebunden sind, verläuft planmäßig", berichtet Daniel Sieber, Vorsitzender des Hauptwahlvorstands und Betriebsratsvorsitzender der Simon-Gruppe.

Kurs bestätigt

Das dezentrale Geschäftsmodell von Indus bleibt von der paritätischen Besetzung des Aufsichtsrates unberührt. "Zentral für den Erfolg unserer Beteiligungsunternehmen sind ihre weitreichenden unternehmerischen Freiheiten", sagte Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender von Indus in Köln. "Unser Portfolio ist diversifiziert und stark. Wir schauen, trotz abgeschwächtem konjunkturellem Wachstums, optimistisch in das Geschäftsjahr 2019".