Aichhalden In Rötenberg gerät die heile Welt kurzzeitig ins Wanken

Obwohl das Lustspiel im Rötenberger Dialekt aufgeführt wird, braucht das Original in Schriftdeutsch nicht umgeschrieben werden. "Schon beim Durchlesen verwenden wir unseren Sprachgebrauch, das liegt uns im Blut und hat bisher immer gut geklappt", versichert Ralf Eckert, der sich auf die neu installierte Lautsprecheranlage in der Halle freut. "Davon wird das Publikum profitieren", ist er überzeugt.

Silvia Joos 40 Jahre dabei

Einen Debütanten gibt es diesmal nicht, aber eine hochgradige Jubilarin. Silvia Joos wird bei der 46. Auflage zum 40. Mal dabei sein. Bereits mit 15 Jahren stand sie auf den Bühnenbrettern und legte später mal eine sechsjährige Pause ein. Trotz des großen Erfahrungsschatzes der SV-Theatergruppe ist es für sie jedes Jahr eine neue Herausforderung, wie das ausgewählte Stück wohl bei den Besuchern ankommt.

Gleich dreimal haben Theaterfreunde Gelegenheit, ihre Lachmuskeln in Schwung zu bringen. Die Generalprobe mit der gleichzeitigen Kinder- und Seniorenvorstellung findet am Freitag, 4. Januar, um 13.30 Uhr statt. Weitere Aufführungen gibt es abends ab 19.30 Uhr und am Samstag, 5. Januar, ebenfalls um 19.30 Uhr. Die Saalöffnung ist jeweils eineinhalb Stunden zuvor. Für das leibliche Wohl ist gesorgt und in den Pausen des Theaterstücks können Lose für die Tombola gekauft werden.