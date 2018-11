Aichhalden In 65 Ehejahren viel gemeinsam erlebt und gemeistert

Am 19. November 1953 war die standesamtliche Trauung in Aichhalden, die kirchliche Trauung fand am 21. November 1953 in Beuron statt. Die beiden haben eine Tochter und einen Sohn.

Markus Heß wurde 1931 in Winzeln geboren und ist mit zwei Geschwistern aufgewachsen. Sein Vater war Landwirt und Zimmermann. Da der Vater im Krieg und in der Gefangenschaft war, musste Heß bereits in jungen Jahren die Landwirtschaft gemeinsam mit seiner Stiefmutter betreiben. Nach der Schulzeit begann er eine Zimmererlehre bei der Zimmerei Karl Zehnder in Aichhalden. Nach der Übernahme des Betriebs durch die Familie Herzog war der Jubilar laut Mitteilung 40 Jahre lang dort beschäftigt.

Mit Leidenschaft hat er seinen Beruf ausgeübt. Daneben wurde das landwirtschaftliche Anwesen im Schachen modernisiert und ausgebaut. Morgens wurden ab fünf Uhr die Kühe gemolken, dann ging es in die Zimmerei, und abends wieder in den landwirtschaftlichen Betrieb. Dabei wurde er von seiner Ehefrau kräftig unterstützt. Nach der Übergabe der Landwirtschaft 1991 an Sohn Gerhard arbeiteten die beiden weiterhin tatkräftig mit. Die Landwirtschaft und die Zimmerei sind der Lebenssinn des Jubilars. Bereits sein Vater, sein Schwiegervater und auch der Sohn und Enkel haben das Zimmererhandwerk gelernt, darauf ist das Jubelpaar besonders stolz.