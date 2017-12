Aichhalden Immer wieder Neues

Trotz des schlechten Wetters nutzten viele Eltern und Großeltern mit ihren Kindern und Enkeln die Gelegenheit, die 14 Züge bei ihrer Fahrt durch ein Dutzend Tunnels zu beobachten.

Der Betrachter unternimmt dabei eine kleine Reise vom Schwarzwald an den Hochrhein, nach Österreich, in die Schweiz und wieder zurück. Selbst für Stammgäste gab es wieder etwas Neues zu entdecken. So zum Beispiel der Thyssen-Krupp-Turm in Rottweil und den Schramberger Steinbruch im Bereich Rappenfelsen in Originalabbildung. Oder eine Szene öffentlichen Ärgernisses, bei dem die alarmierte Polizei ein Liebespärchen in einer Waldlichtung aufspürt, während der Storch schon über ihnen kreist.

Anlagenbauer Roland Weber kann am Steuerungspult ein Gewitter simulieren, aus einem Bahnhofsgebäude Qualm aufsteigen und die Feuerwehr mit Sirene und Blaulicht ausrücken lassen.