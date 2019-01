Aichhalden Im Musikverein werden Stühle gerückt

Aichhalden-Rötenberg. Vorsitzender Bernd Rehfuß begrüßte die Mitglieder im Gasthof Pflug und erinnerte daran, wie viele Personen sich in den vergangenen Jahrzehnten teilweise in schwierigen Zeiten um den Verein verdient gemacht hätten. Er forderte die aktiven Musiker auf, sich auch weiterhin für den Bestand des Vereins einzusetzen, damit dieser "auch noch in zehn oder 20 Jahren gut dasteht". Die tolle Zusammenarbeit wie etwa beim Hallenabbau nach dem Jahreskonzert sei sehr lobenswert. "Das hat mal wieder richtig Spaß gemacht mit euch allen", so Rehfuß.

Er sprach sich dafür aus, jährlich eine Musikerversammlung durchzuführen, da die Änderungsvorschläge im vergangenen Jahr zu einer verbesserten und effektiveren Probenarbeit geführt hätten. Um an der Fasnet nicht nur musikalisch, sondern auch optisch einen besonderen Anblick zu bieten, hat sich der Vorstand entschieden, neue Fasnetskittel anzuschaffen. Sie werden derzeit mit dem Vereinslogo bestickt, um rechtzeitig zur Fasnet einsatzbereit zu sein.

Termin ist bekannt