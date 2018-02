Aichhalden Im Himmel gibt es keine Pickel

Aichhalden-Rötenberg. "Nach dem Tod ist nicht alles aus" – so lautete die Kernbotschaft der Moderatoren des Abends, bei dem der Livestream aus dem Internet per Beamer an die Wand übertragen wurde. Diese Aussage sei zentral für die christliche Zukunftshoffnung, sagten Björn Büchert und Nicole Diez.

Einen persönlichen Erfahrungsbericht gebe es, so teilten sie mit, indes nicht, da sie ja noch nie tot gewesen sind. Doch komme man nicht an der Frage vorbei: Was ist der Himmel? Was erwartet uns? Gemälde und Kinofilme lieferten hier Vorstellungen des Himmels. Was der Himmel für jeden jedoch bedeute, darüber konnte man beim Theo-Livestream per Smartphone abstimmen. Es kamen Antworten wie "Gott" oder "Friede" oder auch "idyllischer Ort".

Eine andere These vertrat die Überlappung vom himmlischen Reich Gottes mit der irdischen Wirklichkeit – am Anfang war das Paradies und auch bei der Wiederkunft Jesu würden Himmel und Erde eins sein, so wird vom Moderatorenteam prophezeit. Auch Unangenehmes wie Pickel, Krankheiten oder das Angewiesensein auf Rollstühle werde es nicht mehr geben; Außenseiter werden in das, was kommen wird, miteinbezogen sein.