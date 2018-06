Aichhalden Im "Engel" tut sich wieder etwas

Aichhalden. Der Bürgermeister bestätigte, dass die G.F.I. GmbH aus dem saarländischen Homburg den Landgasthof Engel in der Ortsmitte von Aichhalden gekauft habe. Der Kauf sei schon rechtsverbindlich über die Bühne gegangen, der Notartermin habe bereits stattgefunden.

Und nicht nur das: Die Käufer stellen auch bereits einen Bauantrag für die Renovierung und Sanierung des Engels: Das Erdgeschoss soll einen Anbau bekommen, das Dachgeschoss wird ausgebaut, weitere Gebäudebereiche werden zu Appartements (Ferienwohnungen!) umgebaut und vor allem für die Aichhalder wichtig: Auch als Gaststätte bleibt ihnen der "Engel" erhalten, die Gastronomie wird weitergeführt. Im Herbst soll es mit den Arbeiten losgehen.

Die Investoren haben auch das leer stehende Gebäude in der Rathausstraße 3 erworben. Es soll abgerissen werden und an seiner Stelle sollen Parkplätze für das Gasthaus Engel entstehen. "Als Bürgermeister freue ich mich, dass ein Investor den ›Engel‹ nicht nur als Abschreibungsobjekt sieht, sondern auch auf den Tourismus in Aichhalden setzt", erklärte Bürgermeister Lehrer.