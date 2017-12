Aichhalden Hundekot kommt weg

Aichhalden. Hundebesitzer in Aichhalden können sich freuen. In der Gemeinde werden demnächst Hundetoiletten aufgestellt. Bei der Beratung zur Verabschiedung des Haushaltsplans 2018 war Ratsmitglied Manfred Moosmann aufgefallen, dass auf der Haushaltsstelle Öffentliche Ordnung 3000 Euro für Hundetoiletten eingestellt sind. Von Bürgermeister Michael Lehrer wollte Moosmann wissen, ob mit diesem Geld wirklich etwas unternommen werde oder nur förmlich so drin stehe.