Aichhalden Holzbau Ginter freut sich über Auszeichnung

Die Zimmer-Meister-Haus-Gruppe wurde 1987 von 17 Unternehmen als "Arbeitskreis Zimmer-Meister-Haus" gegründet. Heute gehören der Gruppe bundesweit rund 100 Holzbaubetriebe an. Die Gruppe hatte es sich laut Mitteilung zur Aufgabe gestellt,, das Fachwissen und die Qualität im Holzhausbau zu vermehren. Seit der Gründung seien mehr als 40 000 Holzhäuser mit der Gruppe gebaut worden.­ Heute wird in Deutschland laut Mitteilung etwa jedes sechste Haus, in Hessen und Baden-Württemberg etwa jedes dritte Haus in Holzfertigbauweise erstellt.