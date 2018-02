Aichhalden Hinweisschild auf Bahnübergang verwirrt

Wer durch das idyllische Aichhalder Loch, auf Schiltacher Seite auch nach dem Namen des durchströmenden Gewässers, meist Erdlinsbach genannt, von Hinterlehengericht oder nach Aichhalden fährt – gleiches gilt für die Gegenrichtung – dem fällt möglicherweise ein Schild auf, das sich geringfügig von den vor einiger Zeit installierten Leitbaken unterscheidet. Beide Schilder sind weißgrundig und haben jeweils drei schräge rote Bereiche. Während bei den Leitbaken die roten Felder gleichmäßig auf der ganzen Fläche verteilt sind, zeigt ausgerechnet ein Zeichen zwischen Aichhalder Mühle und Binsenhäusle auf beiden Seiten drei parallele Streifen – der Hinweis auf einen Bahnübergang in 240 Metern Entfernung.

Ein Hinweis für eine bislang unbekannte Eisenbahnstrecke, die parallel zur Schwarzwaldbahn auf württembergischen Gebiet verläuft? Aber auf welcher Seite? 240 Meter oberhalb des Schildes oder unterhalb? Trotz genauer Kontrolle war bislang nichts zu finden, betonen Eisenbahnfreunde aus Aichhalden, die ein Auge für aufgelassene Eisenbahnstrecken haben. Und dass die Stadt Schramberg nicht nur eine Seilbahn zur Landesgartenschau bauen will, sondern es bereits Überlegungen gibt, auch eine Eisenbahn rings um die Stadt zu bauen, wie an der Fasnet auch schon vermutet wurde, wollte so niemand bestätigen.

Wie eine Eisenbahn im Loch ausgesehen haben könnte oder aussehen würde, hierzu haben Eisenbahnfreunde einen Bahnübergang aufgebaut und eine legendäre V200-Lokomotive aufs Gleis gestellt, die einst im Original durch den Schwarzwald unterwegs war.