Aichhalden Partygänger lassen es bei Hexenball krachen

Aichhalden - Unter dem Motto "30 Jahre Hexensportgruppe" feierte die Narrenzunft Aichhalden am Samstag in der Josef-Merz-Halle ihren 47. Hexenball. Sowohl in der Halle als auch im Mehrzweckraum herrschte dichtes gedränge von Hästrägern und kostümierten Besuchern.