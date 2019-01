Aichhalden Hexen-Zunft hat einen vollen Terminkalender

Aichhalden-Rötenberg. Die Hexen-Zunft Rötenberg ist in die Fasnet 2019 gestartet –­ beim Abstauben im Gasthaus Pflug hatte der Vorstand alle Hände voll zu tun. Mehr als 100 Hästräger wurden abgestaubt, darunter sechs neue Hexen sowie ein neuer Bäcker, heißt es in einer Mitteilung. Letztere wurden mit dem traditionellen Hexenschlag in die Zunft aufgenommen.