Aichhalden Großes Familienfest zum runden Geburtstag

Die Jubilarin stammt laut Mitteilung aus einer der sieben Mühlen im Rötenbachtal, der Lochmühle. Dort erblickte sie am 29. Dezember 1927 das Licht der Welt. Zusammen mit drei Schwestern und drei Brüdern wuchs sie in einem behüteten Elternhaus auf. Die Schule besuchte sie in Rötenbach.

Ihr älterer Bruder Johannes, der zu dieser Zeit schon eine Lehre in Alpirsbach absolvierte, übernahm den morgendlichen Fahrdienst für das kleine Mädchen, vom weit außerhalb des Ortes gelegenen Elternhaus bis zur Schule. Allerdings war die Fahrt auf der Fahrradstange recht unbequem und die Jubilarin jeden Morgen froh, heil und halbwegs rechtzeitig im Unterricht angekommen zu sein.

Nach der Schulzeit waren die Vorkriegsjahre und die Kriegszeiten zu durchleben. Der Vater war zum Kriegsdienst eingezogen worden und fehlte der Familie, wie auch in der kleinen Landwirtschaft an allen Ecken und Enden. Was lag da für die junge Elsa näher, als die Mutter tatkräftig zu unterstützen?