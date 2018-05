Aichhalden Großereignis kündigt sich an

In den vergangenen fünf Jahren hatte Reinhold Roth diese Arbeit kommissarisch übernommen, stellte sich nun aber nicht mehr zur Verfügung. Ersatz wurde nicht gefunden. Eine baldige Lösung soll nun in einer Vorstandssitzung gefunden werden.

Weiterhin im Amt bleiben Vorsitzender Thomas Broghammer, Jugendleiter Marcel Roth, Ringwart Thomas Fuchs, Zuchtwart Kaninchen Reinhold Roth und Schuppenwart Raimund Roth. Ulrich Kunz löste Dieter Ginter als Protokollführer ab, und Sybille Kraemer übernahm den Posten der Kassenprüferin von Sandra Hils.

In seinem Jahresbericht erinnerte Broghammer unter anderem an den Besuch der Kleintierzuchtanlage in Gärtringen, die Werbeschau bei der gläsernen Produktion von Edelobstbrenner Gerhard Wössner sowie die Vereinslokalschau in der Josef-Merz-Halle.