Aichhalden Griechische Spezialitäten und deutsche Küche locken

Ab sofort nehmen die neuen Wirtsleute Reservierungen für Familien-, Firmen- und Weihnachtsfeiern an. Auch Jahrgänger und Vereine finden für ihre Veranstaltungen genügend Platz im Lokal und Nebenzimmer und sind willkommen.

Betrieb geht nach nur einem Monat weiter

Die neuen Pächter, die bis vor Kurzem die "Sonne" in Erdmannsweiler bewirtschafteten, werden auch den Betrieb der Kegelbahnen übernehmen. Die Naziris sind in der Gastronomie keine Unbekannten. Kosta Naziris betrieb von 1980 bis 1996 mit seinen Söhnen Yiorgos und Saki sowie dessen Ehefrau Fotini das Gasthaus Linde in Sulgen und war ein geschätzter Gastwirt.