Aichhalden Gerhard Wössner stellt Rekord auf

Aichhalden. Traditionsgemäß hatte die Gemeinde gemeinsam mit dem Ortsverein nach den Schulferien zur Ehrung von diesmal 22 Mehrfach-Blutspendern in den Sitzungssaal im Aichhalder Rathaus eingeladen.

Wenn auch die Möblierung im neu ausgestatteten Multifunktionssaal noch fehlte, die feierliche Zeremonie ließ sich auch gut im Stehen verwirklichen.

In seiner Lobrede hob Bürgermeister Michael Lehrer die Spendenbereitschaft der Jubilare hervor. Sie spendeten teilweise seit vielen Jahren nicht einfach nur Geld oder materielle Dinge, sondern ihren Lebenssaft für eine gute Sache. Sein Dank hierfür sei ihm äußerst wichtig und solle zum Ausdruck bringen, dass Politik, Medizin und Öffentlichkeit von diesem selbstlosen Einsatz für das Gemeinwohl wüssten und ihn umfassend würdigten. Die Leistung der Mehrfach-Blutspender sei vor allem wegen der Humanität und Kontinuität bewundernswert. Die Gemeinde könne stolz darauf sein, dass die Blutspender über Jahre hinweg immer wieder bewiesen hätten, dass Nächstenliebe, Verantwortungsgefühl und Hilfsbereitschaft für sie keine leeren Worthülsen gewesen seien. In einer Zeit, in der viele leider oft nur nach eigenem persönlichen Nutzen und Profit strebten, sei dies um so höher zu bewerten, bekräftigte der Bürgermeister.