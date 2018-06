Aichhalden Gemeinsamer Weg ist erfolgreich

Aichhalden. Seit drei Jahren betreiben sie eine Kooperation mit der Grund- und Werkrealschule Aichhalden und der Musikschule Schramberg. Weil die Gemeinde dies für eine gute Sache hält und hierfür einen kräftigen Zuschuss gibt, bat sie um einen Zwischenbericht.

Den stellten kürzlich Bernd Wilhelm (Vorsitzender Musikverein), Stefanie Schnell (Vorsitzende AOAR) und Musiklehrerin Sabrina Michelfeit (Musikschule) in der Sitzung des Gemeinderats vor. Wie Letztere erläuterte, lernten Schüler der Grundschulklasse eins das Chorsingen. In der zweiten Klasse unterrichte sie in Melodica und Blockflöte. Ab der dritten Klasse beginne die Gewinnung der Kinder für die Musikvereine.

Die Kooperation funktioniere hervorragend, es fühlten sich alle sehr wohl und es gebe unter den Partnern eine sehr gute Zusammenarbeit. Auch seien bereits Erfolge vorzuweisen. Die Kinder ab der dritten Klasse kämen im Jugendorchester an, dies spürten die Dirigenten, wusste Michelfeit. Man werde natürlich von Fluktuation nicht verschont. Aber es gelänge, immer mehr Kinder für die Musik zu gewinnen und sie hoffe, dass es so weitergehe, bekräftigte die Musiklehrerin.