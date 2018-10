Aichhalden Gemeinde plant für Seniorenzentrum

Aichhalden. Mit einer Anzahl von Beschlüssen schaffte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag die rechtlichen Voraussetzungen dafür, dass der sportliche Zeitplan eingehalten werden kann.

Laut Bürgermeister Michael Lehrer besteht in der Gemeinde und drum herum eine hohe Nachfrage an Pflegeplätzen für Senioren, die aktuell nicht abgedeckt werden könne. Deshalb plane die Gemeinde den Bau einer qualifizierten stationären Pflegeeinrichtung, um älteren und pflegebedürftigen Menschen im Ort weiterhin ein Heim in ihrer gewohnten Umgebung anbieten zu können.

Die Kommune stehe mit mehreren Investoren in Kontakt und habe mit allen Stillschweigen bis zur Ratssitzung vereinbart. Die Realisierung des Vorhabens befinde sich auf einem guten Weg und könne rasch umgesetzt werden.