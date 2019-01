Aichhalden-Rötenberg (lh). Bürgermeister Michael Lehrer berichtete in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Aichhalden von einem gelungenen Umbau im Kindergarten in Rötenberg, den sich jeder einmal ansehen könne. Mittlerweile liege nun auch die Betriebserlaubnis vor, wodurch die Kinderkrippe-Gruppe an den Start gehen könne. Bauarbeiten auszuführen während des laufenden Betriebs seien nicht immer einfach gewesen. Deshalb gebühre den Erzieherinnen und den beteiligten Firmen ein großes Kompliment, unterstrich der Bürgermeister.