Früh am Samstag ging für die Helfer beim Sportverein Rötenberg die Arbeit los, als es hieß, die Umfassung des Kleinspielfelds vorzubereiten. Mit Bagger, Rechen, Schaufeln und Rüttler machten sich die Helfer bei Sonnenschein daran, den Untergrund für die direkte Umgebung des Feldes aufzuschottern – und diesen Schotter glatt zu ziehen, damit später in Teilen ein Asphalt aufgebracht oder Trittplatten gelegt werden können. So eben das Gelände auch aussah, am Nachmittag waren es dann doch noch kleinste Hügelchen, die von einem Bauprofi weiter eingeebnet wurden. Vorsitzender Stefan Wiedmann freute sich, dass sich einige Helfer gefunden hatten, um die Arbeiten zu erledigen – mehr dürften es natürlich immer sein. Wenn der Asphalt dann drauf ist und die Platten liegen soll das Feld eingeweiht werden – bespielt wird es jetzt schon kräftig. sw/Foto: Sportverein