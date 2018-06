Aichhalden Friedhofsgebühren ändern sich

Aichhalden . Im Vorfeld der Sitzung am Dienstag traf sich das Ratsgremium auf dem Friedhof in Aichhalden. Wie Bürgermeister Michael Lehrer sagte, handle es sich bei Baumgräbern um Aschengrabstätten als Urnenplätze, die mit Rasen bedeckt seien. In der Mitte der dafür vorgesehenen Rasenfläche sei eine Eiche gepflanzt worden, um die herum 36 Grabstätten möglich seien. Die Hälfte von ihnen werde für Reservierungen freigegeben, eine vorzeitige Bezahlung der Grabgebühren sei jedoch nicht möglich. Als Gedenkzeichen seien an der Eiche Baumblätter aus Metall aufgestellt, auf denen Name, Geburts- und Sterbejahr des Verstorbenen eingraviert werde.

Die Gemeinde wolle bewusst keine anonyme Bestattungsform erlauben, betonte Lehrer. Zusätzlicher Grabschmuck sei nicht zulässig. Die Baumgräber sollen neben den Urnenstelen als Bestattungsform ohne Pflegeaufwand für die Angehörigen dienen, die eine Erdbestattung wünschten. Aus der Bevölkerung habe die Verwaltung für Baumgräber viel Zuspruch erhalten.

Urnenstelen biete die Gemeinde seit 2006 an. Diese Bestattungsform habe sich etabliert. Im April seien für 13 700 Euro am bisherigen Standort vier weitere Urnenstelen mit jeweils drei Plätzen aufgestellt worden.