Aichhalden Flohmarktteam verteilt Gewinn auf mehrere Einrichtungen

"Der stolze Gewinn von insgesamt 2483 Euro kann sich sehen lassen und geht diesen Mal an das Kinderhaus, die Krippengruppen, die Grund- und Werkrealschule, das Schwimmbad und an die Spielgruppe", heißt es in einer Mitteilung.

Das Flohmarktteam freut sich nach eigener Aussage, der Schule vom erfolgreichen Herbstflohmarkt einen Scheck über 1260 Euro überreichen zu können. Für jeden Schüler von Klasse 1 bis 9 wurden bereits die Hausaufgaben-/Lerntagebücher mit 2,50 Euro bezuschusst. Im Dezember fahren die Grundschüler ins Theater, dies wird mit drei Euro gesponsert.

In der Werksrealschule fließen die drei Euro pro Schüler in die jeweiligen Klassenkassen. 250 Euro sind fürs Projekt "Häuslebau" reserviert und vom Rest werden unter anderem wieder neue Tischtennisschläger gekauft.