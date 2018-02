Aichhalden. Das Flohmarktteam Aichhalden freut sich auf viele Schnäppchenjäger und lädt am Samstag, 24. Februar, von 10 bis 12 Uhr zum Flohmarkt "rund ums Kind" ins Kinderhaus Aichhalden in der Johannes-Summ-Straße 11 ein. Angeboten werden gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung von Größe 50 bis 176, Schuhe, Babyartikel, Kinderwagen, Autositze, Spielsachen für drinnen und draußen, Bücher, Umstandsmode und vieles mehr. Die Ware wird übersichtlich sortiert in Kommission verkauft. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Erlös kommt dem Kinderhaus, den Krippegruppen, der GWRS, der Schulkindbetreuung und der Spielgruppe zugute. Die Kommissionsnummern an die Verkäufer sind bereits vergeben.