Aichhalden Firma kann bei Bedarf erweitern

Aichhalden. So ärgerlich die Trägheit der Stadt Schramberg beim Flächennutzungsplan (FNP) der Verwaltungsgemeinschaft (VG) für die Aichhalder Räte auch ist. Manchmal kann es sogar ein Vorteil sein. Wie Bürgermeister Michael Lehrer in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erläuterte, könne ein circa 8500 Quadratmeter großes Grundstück im Gemeindebesitz in östlicher Richtung des Unternehmens Ginter noch in das derzeitige Verfahren für die zehnte punktuelle Änderung des FNP mit aufgenommen werden.

Bisher liege dieses Grundstück außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Stolgen und sei als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. Dadurch könne die Firma Ginter ihren Betrieb bei Bedarf erweitern. Dass dies möglich ist, habe einen traurigen Hintergrund: Wiederholt seien Sitzungen der VG Schramberg-Lauterbach-Hardt-Aichhalden abgesagt worden. Dies komme der Gemeinde nun zugute, sah Lehrer es positiv.

Laut Rat Stefan Wiedmann verfolge den Gemeinderat dieses Drama der VG schon seit 25 Jahren. Er stellte die Anfrage, ob bei dieser Gelegenheit nicht noch drei weitere Grundstücke an die beabsichtigte Fläche angrenzend in den FNP mit aufgenommen werden sollten, um für die Zukunft vorzusorgen. Der Grunderwerb, so der Bürgermeister abwinkend, gestalte sich da äußerst schwierig.