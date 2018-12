Aichhalden Es knallt doppelt: Unfug mit Böllern

"Im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen gab es keine solchen Vorfälle und in Aichhalden gleich zwei", sagt Pressesprecher Michael Aschenbrenner. Daher könne man vermuten, dass ein Zusammenhang vorliege.

Die beiden Vorfälle im Einzelnen: Ein bislang unbekannter Autofahrer hat laut Polizei am Donnerstagabend, kurz vor 19 Uhr, in der Gartenstraße eine Biotonne in sein Fahrzeug geladen. Er fuhr damit zum Gewann Höhe und brachte die Tonne mittels eines Böllers zur Explosion. Die Tonne wurde komplett zerfetzt. Gegen 18.50 Uhr war ein verdächtiger Audi A4 Kombi in der Gartenstraße beobachtet worden. Dieses sowie ein weiteres Fahrzeug hatten in unmittelbarer Nähe der besagten Biotonne gestanden. Möglicherweise wurde die Tonne in den Audi geladen, so die Polizei.

An Heiligabend oder am Weihnachtstag wurde im Gewann Mostert, am Verbindungsweg Silberburg-Rötenberg, ein Jägerhochsitz durch einen Böller gesprengt. Bei dem Feuerwerkskörper dürfte es sich um einen so genannten Polenböller oder um einen "Selbstgebastelten" gehandelt haben. Der Sachschaden an dem Hochsitz liegt laut Polizei bei rund 1000 Euro. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Schramberg, Telefon 07422/2 70 10.