Aichhalden Erst Abenteuer – dann Entschleunigung

Raus aus dem Auto, rein in den Klettergurt. Beim sogenannten Schluchtenfox-Parcours flitzten die Jahrgänger an mehreren Seilrutschen über das Tal und absolvierten einen kurzen Klettersteig. Nachmittags ging es dann sportlich weiter: Bei der Tour durch den Bruderbach war Teamgeist, Konzentration und Fitness gefragt, damit alle die Strecke – mehr oder weniger – trockenen Fußes geschafft haben. "Dabei hat die Gruppe wirklich eine top Leistung gezeigt", lobte Tourguide Armin Malojer. Nach so einem Tag schmeckte das Grillfleisch am abendlichen Lagerfeuer um so besser. Der Sonntag startete nach einer kurzen Nacht gemächlich mit dem Fokus auf die Natur. Nach einigen Informationen von Malojer zum Wald und seinen Eigenheiten hatten die Jahrgänger die Chance, diesen auf eine besondere Art zu erfühlen: nämlich barfuß und mit verbunden Augen. Ein außergewöhnliches und lustiges Erlebnis – auch für die Sehenden, heißt es in einer Mitteilung.

Dem Abschlussessen in der "Fliegerklause" am Flugplatz Winzeln-Schramberg schlossen sich dann noch einige weitere Jahrgänger an. Das Fazit der Truppe: Die Ausflugspremiere war absolut gelungen und wird wiederholt.