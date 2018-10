Ein paar tolle Stunden verbrachte das Akkordeon-Jugendorchester Aichhalden/Rötenberg bei der Araberreitschule in Winzeln. Schon morgens ging es los, mal ganz ohne Instrumente und bei sonnigem Herbstwetter nach Winzeln auf den Staffelbachhof. Dort erwarteten die Kids schon Hund Lilly, die Araberpferde und zwei Ponys. Beim Putzen halfen alle tatkräftig mit. Nachdem die Pferde gesattelt und alle eingewiesen waren, konnte es losgehen. Reitlehrerin Krystyna und ihre Helferinnen hatten ein tolles und abwechslungsreiches Programm auf dem Reitplatz vorbereitet. Alle hatten sehr viel Spaß, vor allem beim Trab und auf den speziellen Parcours, heißt es in einer Mitteilung. Nach ein paar Stunden auf dem Hof, auf dem es auch sonst vieles zu entdecken gab, waren alle ziemlich hungrig und so ging der Mittag beim Pizzaessen gemütlich zu Ende. Foto: Ako