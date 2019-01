Aichhalden Einige Farbtupfer ausgemacht

Aichhalden. Das machte der Bürgermeister-Stellvertreter in seinem Rückblick auf 2018 im Gemeinderat deutlich.

Groß seien der Elan und die Ideen in der ersten Bürgerwerkstatt gewesen. Allerdings hätte es seiner Meinung nach kein halbes Jahr bis zum zweiten Treffen am Montag, 14. Januar, dauern dürfen. Dieser Vorwurf gelte dem Planungsbüro, das sich für diesen Auftrag gut bezahlen habe lassen. Auch der Übergang von der Kameralistik zur Doppik sei 2018 ein wichtiges Thema gewesen. Von der Landesregierung seien mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit versprochen worden, was jedoch nicht passiert sei, rügte Wiedmann.

Schnelle Entscheidungen seien für den Gemeinderat manchmal unerlässlich, um einen richtungsweisenden Schritt vollziehen zu können. Das Gemeinwohl müsse dabei stets vor individuellen Interessen stehen, ebenso seien Gespräche mit den Betroffenen wichtig und unabdingbar.