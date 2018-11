Aichhalden Eine Million Euro geht in die Rücklage

Aichhalden. Mit dem Haushaltsplanentwurf für 2019 beschreitet die Kommune den neuen Weg der Doppik. Wie ungeliebt die doppelte Buchführung gegenüber der bisherigen Kamaralistik bei Städten und Gemeinden ist, verdeutlichte Bürgermeister Michael Lehrer in der Sitzung des Gemeinderats an einem Beispiel. Nachdem die Stadt Wiesloch Ende der 90er-Jahre eine Vorreiter-Rolle eingenommen habe, seien bis 2009 lediglich 14 Kommunen diesem Buchungssystem gefolgt. Weil der Landtag dies nun gesetzlich ab 2020 vorschreibe, habe auch Aichhalden keine andere Wahl, bedauerte Lehrer.

Mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf stelle die Gemeinde die Weichen für die Zukunft. Hierzu zähle der Bau einer neuen Dreifeld-Sporthalle, für die im Mai 2019 der Spatenstich fest vorgesehen sei und bis dahin alle Gewerke vergeben sein sollen. Das bringe Planungs- und Kostensicherheit. Eine weitere größere Investition werde mit der Erschließung des zweiten Bauabschnitts des Wohngebiets Sonnenäcker in Rötenberg umgesetzt.

In Aichhalden werde die Erschließungsplanung für das Baugebiet Günthershöhe III angegangen, um 2020 mit der Erschließung beginnen zu können. Die Tiefbaumaßnahme Buz mit der Erneuerung der Wasserleitung und der Fahrbahndecke sowie die Anschlüsse der dortigen Häuser an den Abwasserkanal sei ebenfalls im Haushalt 2019 finanziert. Begonnen werde aber schon in diesem Monat, wusste der Bürgermeister von der ausführenden Firma. Wichtig seien ihm auch Planungsraten für Zukunftsprojekte wie Breitbandausbau mit Glasfaser in jedes Haus, Nahwärmezentrale Parkplatz Reißerweg und der Erweiterungsbau Kindergarten Rötenberg.