Aichhalden Einblicke in Logistik

Aichhalden. Die Wachstumsbranche Logistik bietet vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten für angehende Schulabgänger. Davon konnte die Scheerer Logistik die Besucher anlässlich der Berufsinfotage an der Eschachschule Dunningen und an der Erhard-Junghans-Schule in Schramberg überzeugen, heißt es in einer Mittelung.