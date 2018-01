Aichhalden Ein neuer Dirigent wird nun benötigt

Vorausblickend wies der Dirigent auf das Doppelkonzert beim Musikverein Wellendingen und das Kindermusical im Oktober in der Josef-Merz-Halle hin.

Das Musical werde erstmals in Deutschland aufgeführt. Da wirke ein Schauspieler (Gerhard Ruoff) mit und es gebe zehn Rätsel, die im Laufe des Konzerts mit den Kindern gelöst würden. Auf diesen Termin freue er sich. Es müssten alle an einem Strang ziehen, da ein enges Zeitfenster vorgegeben sei, betonte Braun.

Kassiererin Heike Hug wies im Ergebnis ein Plus im oberen dreistelligen Bereich aus. An dieser Stelle hob der Vorsitzende die Arbeit von Erwin Pattloch hervor. Er rufe alle Jubilare an und bringe ein Geschenk vorbei. Nur durch diesen Aufwand sei das Spendenaufkommen des Vereins hoch, war Wilhelm überzeugt.

Von Schriftführer Jürgen Roming erfuhren die Versammelten, was sich 2017 neben Broadway und Weihnachtskonzert noch alles ereignete. In seiner Statistik hatte er 75 Termine, 15 Auftritte, davon vier auswärts, drei Konzerte und neun Ständchen aufgelistet. Bei 45 Proben war Helmut Eschle immer dabei. Einmal fehlte Klaus Günter. Die fünf fleißigsten Probenbesucher erhielten ein Geschenk.

Bei den Wahlen wurden zweiter Vorsitzender Nicolas Kimmich, Notenwart Michael Kreuzberger und die Kassenprüfer Dieter Nübel und Bernd Kübler für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt. Auf zwei Jahre wiedergewählt wurden Kassiererin Heike Hug, Schriftführer Jürgen Roming und Beisitzer Klaus Günter. Neu in dieses Gremium rückte Nicole Kunz. Da Klaus Pfaff und Philine Nyitrai ausschieden, bleibt eine Beisitzerposition unbesetzt.

Ihren Abschied verkündete Elke Gaiser. Seit vier Jahren arbeite sie in Backnang und wohne in Stuttgart und wolle sich nun dort einem Musikverein anschließen.

Einstimmig befürwortet wurde der Antrag des Vorstands, die Beitragserhöhung um ein Jahr zu verschieben. Da der Verein mit möglichst vielen Mitgliedern das 120-jährige Bestehen mit Weißwurst-Frühstück am 13. Mai in der Festplatzanlage feiern wolle, hinterlasse eine Erhöhung keinen guten Eindruck, auch wenn die letzte Anhebung von 2004 stamme.