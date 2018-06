Aichhalden Ehepaar blickt auf 65 Jahre zurück

Seine Frau wurde am 24. Juni 1932 in dem ukrainischen Dorf Regirow geboren und wuchs mit acht Geschwistern auf. Im Alter von zehn Jahren war sie mit ihrer Familie mehr als sechs Jahre durch mehrere osteuropäische Länder auf der Flucht, ehe sie im Oktober 1949 in Schramberg ankam. Zur gleichen Zeit kehrte auch Erich Haas, am 29. September 1926 in Schramberg geboren, aus der Gefangenschaft in seine Heimatstadt zurück.