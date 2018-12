Aichhalden Dritte Generation ist am Ruder

Durch Umzug vergrößert sich das Ladengeschäft

Gegründet wurde der Fachbetrieb für Haus und Wohnung am 1. November 1948 durch Ernst Scheerer im Wohn- und Ökonomiegebäude in der Zubermoosstraße. Dort wurde in der Anfangszeit ein kleiner Laden mit Werkstatt betrieben, in dem Elektroinstallationen sowie der Verkauf von Milchzentrifugen und Fahrrädern der Marke Miele angeboten wurden. 1963 erfolgte der Umzug an den heutigen Standort in der Hausackerstraße, wodurch vor allem das Ladengeschäft vergrößert werden konnte. Zum 1. Januar 1979 erfolgte die Firmenübergabe an Sohn Herbert Scheerer und heutigen Seniorchef. Die Aufträge des Unternehmens nahmen zu und so wurde 1981 die bestehende Garage mit einer Werkstatt und einem Lagerraum erweitert.

Mit dem Erwerb des Meisterbriefs 2002 kam Herberts Sohn Uwe Scheerer in den elterlichen Betrieb und übernahm diesen zum 1. März 2013. Passend zum 70-jährigen Betriebsbestehen hat Herbert Scheerer vor Kurzem von der Handwerkskammer Konstanz den Goldenen Meisterbrief erhalten.