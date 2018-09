Aichhalden. Nach mehr als 150 Jahren sind einzelne Wölfe wieder in den Südwesten zurückgekehrt. Im Jahr 2017 gab es die ersten Nutztierrisse durch den Wolf in Baden-Württemberg, am 30. April erreichten die Übergriffe ihren traurigen Höhepunkt mit 43 toten Tieren. Die Rückkehr des Wolfs stellt die Weidetierhaltung vor neue, kaum lösbare Herausforderungen. Aus diesem Grund wird die interessierte Öffentlichkeit von der Schäferei Lehmann in Rötenberg zum Mahnfeuer Wolf eingeladen. Gemeinsam mit Schäfern, Weidetierhaltern, Politikern und der Presse will man über die Auswirkungen auf Landwirtschaft, Landschaftserhalt, Tourismus und Freizeitwirtschaft sprechen und diskutieren. Die Veranstaltung findet statt am Samstag, 15. September, ab 19.30 Uhr am Schafstall in Aichhalden. Die Veranstaltung ist kostenlos. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.