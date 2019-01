Aichhalden Dirigent Philipp Jahn hört bald auf

Aichhalden. Man habe zwar keine großen eigenen Konzerte veranstaltet, so Höfler, dennoch blicke der Liederkranz auf ein erfolgreiches und aktives Jahr zurück. Vor allem das hohe Engagement der Mitglieder hob er hervor, ohne welches die Vereinsarbeit gar nicht machbar sei. Egal ob es um die Bestückung eines Kuchenbuffets, den Kücheneinsatz bei einer Veranstaltung, den Einsatz bei der jährlichen Altpapiersammlung oder um sonstige Aufgaben ging – es finde sich immer jemand in den Reihen des Chores, der sich sofort bereit erkläre. Eine Generalversammlung, so Höfler, sei der richtige Rahmen, um Danke zu sagen an die vielen fleißigen Helfer.

Sehr guter Probenbesuch

Dass 2018 ein aktives Vereinsjahr war, zeigte der Bericht von Protokollführerin Karin Neujahr. Diese erinnerte an die vielen Vereinsaktivitäten, darunter das Herbst- und Schlachtfest in der Festplatzanlage, ein Ausflug zum Schneckenfest in Pfaffenweiler sowie Auftritte bei Veranstaltungen befreundeter Vereine oder in Gottesdiensten.