Aichhalden Die Jugend spielt ein gemeinsames Turnier

Aichhalden (sw). Da ältere Jugendliche nicht mehr an den Nikolaus glauben, bot die Jugendleitung der Fußballspielgemeinschaft zwischen den Jahren den E- bis A- Jugendlichen ein eigenes Turnier in der Josef-Merz-Halle an.

Und so ging es in altersmäßig teilweise gemischten Mannschaften um Tore und Punkte – rein zum Spaß. Allerdings waren die etwas über 30 Teilnehmer je nach Alter in zwei Gruppen angetreten, um eine gewisse Chancengleichheit herzustellen. Dennoch, bei einem Abschlussspiel, bei dem die Jüngeren gegen die A-Jugend antraten, ging es knapp her. Nachdem die A-Jugend zunächst mit 2:0 noch vorne gelegen hatte, holten die D- und E-Jugendlichen deutlich auf und erreichten einen 3:3-Zwischenstand – glänzende Paraden ihres Torwarts verhinderten einen höheren Rückstand. "Das nächste Tor entscheidet", hatte dann Schiedsrichter "Tiger" Maier verkündet – und da konnten dann die A-Jugendlichen ihre körperliche Überlegenheit ausspielen und mit einem sehenswerten Kopfball das Spiel für sich entscheiden.

Neben dem Spaß am Spiel, der im Vordergrund stand, sollte, so Jugendleiterin Tanja Otto, so dem Nachwuchs auch die Möglichkeit geboten werden, sich in den einzelnen Altersgruppen untereinander kennen zu lernen. Denn im normal laufenden Spielbetrieb haben die Jugendlichen meist mehr Kontakt zu Mitspielern aus anderen Vereinen, mit denen sie teilweise eine Spielgemeinschaft bilden, als zu den eigenen Vereinsmitgliedern aus anderen Altersklassen.