Aichhalden Die Bus-Touren werden ausgeweitet

Aichhalden. Weitere Details wurden in der Hauptversammlung im "Adler" besprochen. Nach Auskunft des Vorsitzenden Manfred Moosmann liegen die Genehmigungen für den Bus-Shuttle der Gemeinde vor. Aufgrund der hervorragenden Resonanz bei der Premiere vor zwei Jahren habe man sich entschlossen, die beiden Bus-Touren auf die Gemeinden Hardt (nur Rückfahrt) und Fluorn-Winzeln zu erweitern. Außerdem werde der Bus nicht nur am Samstag, sondern schon am Freitag Dorffestgäste abholen und heimfahren. Die jeweiligen Busabfahrtszeiten seien auf dem Dorffest-Flyer als Abreißblatt anhängend und könnten in der Brusttasche verstaut werden. So habe man den Fahrplan immer griffbereit.

Laut Dorffest-Mitorganisator Georg Moosmann wird der Auftakt am Freitagabend um 18 Uhr mit der Einfahrt des Traktors mit Ehrengästen und Vereinsvorsitzenden auf dem Anhänger auf die Festmeile im bisherigen Rahmen ablaufen. Erstmals steche Bürgermeister Michael Lehrer das Fass in Aichhalden an und danach finde die erste Oldie-Night mit der Freiburger Band "Route 66" statt. Bei der Programmauswahl mit Musik, Showtanz, Slow-Rider-Corso und Unterhaltungs- und Mitmachspielen habe man auf Abwechslung geachtet. Auf dem bisherigen Stand dürfe man nicht verharren und müsse immer wieder neue Attraktionen bieten, um für die Besucher interessant zu bleiben.

Das Feuerwerk am Samstag um Mitternacht werde größer sein als bei der Premiere vor zwei Jahren. Allerdings stehe aufgrund der fortgeschrittenen Bebauung im Bereich "Hintere Stadt" noch nicht fest, wo das Feuerwerk gezündet werde, um für die Festbesucher sichtbar zu sein, sagte Georg Moosmann. Wie der Vorsitzende beklagte, werde der bürokratische Aufwand für solch ein Fest über drei Tage jedes Mal aufwendiger, weil immer neue Vorschriften und Anforderungen hinzukämen. Ohne die Unterstützung der Gemeinde, die die Schirmherrschaft und die Versicherung übernehme, wäre das Dorffest nicht durchführbar.