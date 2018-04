Aichhalden Christen sind eindeutig in der Minderheit

Dabei wurde deutlich, wie schwierig für die christlichen Inder die Situation vor Ort ist, es seien nur 2,5 Prozent der Bevölkerung Christen. Folglich seien die Christen in der Minderheit, es werde immer schwieriger, den Glauben offen zu bekennen und zu leben, da radikale Hindus Christen wie auch Moslems als Fremdkörper betrachteten.

Die Stephanus-Arbeit zeigte sich das Jahr über sehr aktiv. Beim Tag der offenen Gartentür gab es Kaffee und Kuchen, beim Bach-Altenberg-Fest einen Flohmarkt. Präsenz zeigte die Stephanus-Arbeit auch beim Bezirksmissionsnachmittag in Dornhan. Allerlei Bücher, CDs und DVDs wurden beim Bücherflohmarkt in Rötenberg angeboten. Im Gottesdienst wurden Flyer verteilt.

Derzeit gehören 46 Personen dem Verein an. In einem Brief an Mitglieder, Spender und Freunde wurde ein Dank für die Unterstützung deutlich gemacht. Die Inder Hamilton T. Banna und Shanthakumar Y. Adgal, denen die Unterstützung hauptsächlich zuteil wird, würden sich über jedes Telefonat oder jede E-Mail freuen, so Ehlert weiter.