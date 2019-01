Aichhalden Chor entführt nach Russland

Aichhalden-Rötenberg. Die "Maxim Kowalew Don Kosaken" traten in der evangelischen Kirche in Rötenberg auf. Sie präsentierten Gesangseinlagen zumeist in russischer, teils jedoch auch in deutscher Sprache. Dabei nutzten sie die gute Akustik der Kirche, um für etwas mehr als eineinhalb Stunden das voll besetzte Gotteshaus musikalisch ins ferne Russland mitzunehmen.

Auch Weihnachtslieder erklingen

Dabei beeindruckten die stimmgewaltigen Männer mal durch temperamentvoll-schnellen, dann wieder gediegen-langsamen Gesang – und das ohne Mikrofon. Das Programm bot einen Auszug aus dem umfangreichen Fundus russischer Vokalmusik. Die Musiker spannten einen Bogen zwischen der mit melancholischer Intensität vorgetragenen russisch-orthodoxen Sakralmusik in der ersten Hälfte des Konzerts und der russischen Volksweisen in der zweiten Hälfte, in denen volle Bässe und brillanter Diskant abwechselten.