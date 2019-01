Aichhalden "Bure zum Alange" erheitern mit Alltagsgeschichten

Bürgermeister Michael Lehrer betonte, dass dies der kulturelle Auftrag der Kommune sei und er über die Besucheranzahl selbst überrascht gewesen sei. Aufmerksam auf das Kabarett-Duo wurde Lehrer bei einer Vorstellung in Freiburg und lud die "Bure zum Alange" nach Aichhalden ein – wohin einer der beiden Darsteller auch verwandtschaftliche Verflechtungen hat.

In einer ausverkauften Halle mit 400 Besuchern gaben die beiden ihr Programm zum Besten. Als Bauer und Kurgast zeigten Wolfgang Winterhalder und Nikolaus König den Bauernalltag, welchen sie aus der eigenen Erfahrung kennen. Unter den Slogan "Loant Katz in Ruah, nimm de Kurgast-Bua" wuchs der Bauer auf. Da man den Kurgast bereits seit 40 Jahren beherbergt, war er als Kind in der Kita im Schweinestall. Später durch die Arbeit am Hof entwickelte der Gast eine Holzstielallergie und als Eckpfosten einer Weide war er nicht zu gebrauchen.

Doch nicht nur die wichtigen Themen wie Güllefahren, der Ackerbau und Lieder wie "Gras fressen für eine bessere Welt" und "Güllemaa" wurden zum Besten gegeben. So wird beim Güllefahren für den Praktikant eine Spur vom Hof auf der Straße aufs Feld gemacht. Dies kennen einige der Bauern selbst aus eigener Erfahrung.