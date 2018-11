Aichhalden "Bruno" hilft beim Bier einschenken

Aichhalden. Nach einem Schlaganfall vor vier Jahren ist Hans-Peter Storz aus Aichhalden zunächst einseitig gelähmt. Dank intensiver neurologischer Behandlung und moderner Reha-Maßnahmen ist Storz heute wieder so weit hergestellt, dass nur noch ein Teil seiner rechten Körperhälfte gelähmt ist – allerdings auch sein rechter Arm.

Das bedeutet, dass er nur noch einen funktionierenden Arm zur Bewältigung vieler Tätigkeiten einsetzen kann, zu denen einem gesunden Menschen zwei zur Verfügung stehen. Dazu gibt es viele Hilfsmittel, entwickelt speziell für Menschen mit Handicap, um ihnen das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Umfangreiche Umbaumaßnahmen an seinen Auto ermöglichen ihm heute wieder ein hohes Maß an Mobilität, da er nach einer erneuten Führerscheinprüfung für derartige Sonderfahrzeuge wieder selber fahren darf und kann.

Nur beim Einschenken seines Biers, vor allem des geliebten Weißbiers, war er aufgrund seines Handicaps auf andere angewiesen. Denn dazu sind eigentlich zwei funktionierende Hände nötig: In einer Hand das Glas in einem Winkel von circa 31 Grad halten und mit der anderen die Flasche langsam in das geneigte Glas entleeren. Damit wird ein Überschäumen vermieden. Dieser Umstand fiel dem Aichhalder Ulrich Böttger bei einer Geburtstagsfeier auf, als sein Freund ihn bat, ihm das Bier einzuschenken.