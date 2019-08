Aichhalden Brand: Kaninchen aus Schuppen gerettet

Schon mehrfach habe er in den vergangenen Wochen verbrannte Stellen im Gras entdeckt, sagt ein Betroffener am Brandort, der dort seine Kaninchen untergebracht hat. Zudem könne Stroh nicht ohne Grund einfach so anfangen zu brennen.

Die Feuerwehr wollte das nicht bestätigen, sagte Felix Kramer, Kreispressesprecher der Feuerwehr. Vielmehr werde die Polizei Ermittlungen hierzu aufnehmen.

Glück im Unglück: Die Kaninchen haben keinen Schaden genommen. Im Gegenteil, schon wenige Minuten nach dem Schock futterten die Tiere bereits wieder munter drauf los.