Aichhalden bleibt schuldenfrei: Gemeinde plant Haushaltsjahr 2026 trotz Rückgang ausgeglichen

Kämmerer Philipp Stahl stellte dem Gemeinderat den vorläufigen Haushaltsplan 2026 vor. Demnach schließt das ordentliche Ergebnis mit einem Minus von 763 000 Euro ab.
Das vorläufige Zahlenwerk des Haushaltsplans 2026 stellte Kämmerer Philipp Stahl in der Sitzung des Gemeinderats vor. Ihm zufolge schließt das ordentliche Ergebnis mit einem Minus von 763 000 Euro ab. Damit schafft die Gemeinde den geforderten doppischen Haushaltsausgleich nach 2025 (331 000 Euro) auch in 2026 nicht. Und wenn die Prognose des Kämmerers zutrifft, steht ein weiteres Minus für 2027 bevor. Erst ab 2028 soll wieder ein Plus im Ergebnishaushalt herauskommen. Hauptursächlich für das negative Ergebnis sei die zu erwartende deutlich geringere Einnahme bei der Gewerbesteuer von 4,14 Millionen Euro, circa 20 Prozent weniger gegenüber dem aktuellen Stand von 5,1 Millionen Euro, anstehende Sanierungsmaßnahmen sowie Mehraufwendungen bei der Kreis- und FAG-Umlage.