Aichhalden bleibt schuldenfrei: Gemeinde plant Haushaltsjahr 2026 trotz Rückgang ausgeglichen

Kämmerer Philipp Stahl stellte dem Gemeinderat den vorläufigen Haushaltsplan 2026 vor. Demnach schließt das ordentliche Ergebnis mit einem Minus von 763 000 Euro ab.

Das vorläufige Zahlenwerk des Haushaltsplans 2026 stellte Kämmerer Philipp Stahl in der Sitzung des Gemeinderats vor. Ihm zufolge schließt das ordentliche Ergebnis mit einem Minus von 763 000 Euro ab. Damit schafft die Gemeinde den geforderten doppischen Haushaltsausgleich nach 2025 (331 000 Euro) auch in 2026 nicht. Und wenn die Prognose des Kämmerers zutrifft, steht ein weiteres Minus für 2027 bevor. Erst ab 2028 soll wieder ein Plus im Ergebnishaushalt herauskommen. Hauptursächlich für das negative Ergebnis sei die zu erwartende deutlich geringere Einnahme bei der Gewerbesteuer von 4,14 Millionen Euro, circa 20 Prozent weniger gegenüber dem aktuellen Stand von 5,1 Millionen Euro, anstehende Sanierungsmaßnahmen sowie Mehraufwendungen bei der Kreis- und FAG-Umlage.

„Da wir aktuell eine ausreichende Ergebnisrücklage haben und der Haushaltsausgleich ab 2028 wieder gelingt, besteht kein akuter Handlungsbedarf. Mehr Erträge und weniger Aufwendungen sind trotzdem ratsam“, urteilte Stahl. Zweitgrößte Einnahmequelle nach der Gewerbesteuer ist der Anteil an der Einkommensteuer mit 3,432 Millionen Euro.

Einnahmen und Investitionen

Die Grundsteuer A und B spült 612 000 Euro in die Gemeindekasse, der Umsatzsteueranteil liegt bei 463 000 Euro und die Investitionspauschale beträgt 665 000 Euro. Schlüsselzuweisungen gibt es in Höhe von 172 000 Euro, für den Kindergartenlastenausgleich erhält die Kommune 880 000 Euro und die Beteiligungen an den Oberschwäbischen Elektrizitätswerken (OEW) und der EnBW (Energieversorgung Baden-Württemberg) summieren sich auf 507 000 Euro. Im Finanzhaushalt ergibt sich in der Differenz von 12,918 Millionen Einzahlungen und 12,691 Millionen Euro Auszahlungen ein Zahlungsmittelüberschuss von 227 000 Euro, der laut des Kämmerers die Liquidität erhöhe und zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden könne. Die vorgesehenen Investitionen summierten sich auf 1,761 Millionen Euro.

Gemeinde bleibt schuldenfrei

Dem gegenüber stünden Einzahlungen von 310 000 Euro. Dadurch entstehe ein Zahlungsmitteldefizit von 1,451 Millionen Euro, das durch den Überschuss im laufenden Haushalt (227 000 Euro) und vorhandene liquide Mittel finanziert werde, erläuterte Stahl. Somit sei keine Kreditaufnahme erforderlich und der Kernhaushalt bleibe weiterhin schuldenfrei. Der Stand der Rücklagen betrug zum 31. Dezember 2023 6,712 Millionen Euro. Größte Investition in 2026 ist der Anteil der Gemeinde am Radweg von Aichhalden nach Heiligenbronn mit 450 000 Euro.

Sofern die Maßnahme mit 90 Prozent gefördert wird, reduziert sich der Gemeindeanteil auf 162 000 Euro. Für einen neuen Abwasserkanal im Bereich „Schachen“ sind 403 000 Euro veranschlagt und für den Austausch der Wasserleitung weitere 180 000 Euro. Dem gegenüber stehen Fördergelder in Höhe von 366 000 Euro. Für neue Lüftungsanlagen in der Josef-Merz-Halle und im Lehrschwimmbad werden jeweils 150 000 Euro eingestellt.

Diskussion über Gewerbesteuer

Für die Transformatorenanlage gegenüber Rathaus muss die Gemeinde 210 000 Euro aufbringen. Ratsmitglied Manfred Moosmann sprach von einem strengen Budget und bezweifelte, ob das alles so umgesetzt werden könne. „Ich hätte die Gewerbesteuer noch niedriger angesetzt. Es ist besser, wenn wir nicht zurückzahlen müssen“, urteilte Moosmann. Wie Bürgermeister Michael Lehrer verriet, habe die Verwaltung bei keiner anderen Position so lange diskutiert wie bei der Gewerbesteuer.

„Was uns von anderen Kommunen abhebt, ist die hohe Rücklage. Selbst wenn wir nur drei Millionen Euro Gewerbesteuer einnehmen, können wir das verkraften und stehen immer noch gut da. Von daher halte ich den Ansatz für gerechtfertigt. Es wird sich zeigen, wie sich das Ganze entwickelt“, gab sich der Bürgermeister entspannt. Verabschiedet werden soll der Haushaltsplan 2026 samt Haushaltssatzung in der letzten Jahres-Ratssitzung am 16. Dezember.