Aichhalden Bewegtes Jahr im Zeichen der Wahl

Aichhalden. Gespannt lauschten die zahlreich erschienen Vereinsvertreter dem Kassenbericht von Jürgen Rahner. Trotz einigen Investitionen an der Festplatzanlage kam ein Plus von rund 400 Euro heraus. "Wenn wir den Getränke-Fünfer nicht eingeführt hätten, könnten wir die Anlage so nicht halten", verteidigte Moosmann den von den Vereinen indirekt zu leistenden Beitrag bei ihren Veranstaltungen und fügte hinzu: "Um solch ein Angebot werden wir von Vereinen in anderen Gemeinden beneidet."

Beim Jahresüberschuss half allerdings die Bürgermeisterwahl im Vorjahr kräftig mit. Für die Bewirtung der Gäste überwies die Gemeinde einen Betrag von 1600 Euro. Bürgermeister Michael Lehrer sagte, sein Amtskollege aus Sulz sei erstaunt gewesen, wie die Wahlfeier aufgrund einsetzenden Regens in der Kürze der Zeit vom Freien in die Festplatzanlage organisiert worden sei. Die Spende in dieser Höhe sei deshalb gerechtfertigt.

Er sei überzeugt, die VG werde auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für die Gemeinde sein. Er werde oft bei Auswärtsterminen auf diese Lokalität angesprochen, die zweifelsohne ein Alleinstellungsmerkmal darstelle. Sie sei gemeinsam errichtet worden und jeder Verein profitiere davon, bekräftigte Lehrer.