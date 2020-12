Aichhalden Betek im Jahr 2020 zwei Mal ausgezeichnet

Gleich drei Unternehmen der Indus-Gruppe wurden 2020 mit dem Innovationspreis "TOP 100" für ihre innovativen Prozesse und Produkte ausgezeichnet. TOP 100 ehrt seit über 25 Jahren jährlich die innovativsten Unternehmen des Mittelstands. Betek in Aichhalden erhielt die Auszeichnung in der Kategorie "Innovative Prozesse und Organisation". Ende 2019 hatte Betek die weltweit modernste Anlage zur Produktion von Straßenmeißeln eingeweiht und damit seine Produktion weiter auf die Industrie-4.0-Standards ausgerichtet. "Durch eine neuartige Prozessführung konnten zum Beispiel die Energiekosten der neuen Lötstraße um mehr als zehn Prozent reduziert werden", erläutert Geschäftsführer Tobias Hilgert. Die hocheffziente Maschine, die von den Ingenieuren des Hartmetallherstellers mitentwickelt wurde, ermöglicht das vollautomatische Löten von unterschiedlichsten Straßenmeißeln in hoher Stückzahl. "Unter Volllast produziert die Anlage täglich ein Volumen von circa zwei LKW-Anhänger-Ladungen, gefüllt mit Straßenmeißeln mit einem Gewicht von 45 Tonnen", veranschaulicht Hilgert.

Auch die Indus-Beteiligungsunternehmen Migua Fugensysteme aus Wülfraht und die OFA Bamberg erhielten den TOP 100-Innovationspreis. OFA wurde darüber hinaus auch als "innovative und einzigartige Marke" mit dem "German Brand Award" prämiert.

Für ihren Einsatz im Bereich der beruflichen Ausbildung wurden die ASS Maschinenbau GmbH in Overath von der IHK Köln und die Bilstein & Siekermann in Hillesheim von der Wirtschaftszeitschrift "Capital" gewürdigt.

Preisgeld in China

Eine außergewöhnliche Auszeichnung erhielt die chinesische Niederlassung von Betek, die Betek Tools Taicang. Die Regierung von Taicang lobte eine Auszeichnung für Unternehmen aus, die im stark von Corona belasteten ersten Quartal 2020 einen Umsatz von 80, 90 oder sogar 100 Prozent des Vorjahresumsatzes erwirtschaften konnten. Da Betek Taicang mehr als 100 Prozent des quartalsbezogenen Vorjahresumsatzes erzielte, konnte sich das Unternehmen im August 2020 über ein Preisgeld freuen.