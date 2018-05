Aichhalden Betek als "glanzvolle Performance"

Die EBIT-Marge (Verhältnis von EBIT zu Umsatz) lag zwischen 3,7 Prozent im Segment Fahrzeugtechnik und 15 Prozent im Segment Bau/Infrastruktur, im Durchschnitt bei 9,3 Prozent. Auf der Grundlage des guten Jahresergebnisses beschlossen die Aktionäre eine Erhöhung der Dividende auf 1,50 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,35 Euro).

"Welt in Bewegung"

Abromeit stellte in seiner Rede die Potenziale des Technologiewandels für weiteres Wachstum in den Vordergrund: "In Zeiten sich schnell wandelnder Märkte, in denen kleine Ideen ganze Branchen umkrempeln können, gilt es, permanent innovativ zu sein." Die Megatrends Mobilität, Urbanisierung und Ressourcenbewusstsein böten neue Zukunftsfelder. Dazu gehörten für Indus die Medizintechnik für die alternde Gesellschaft, eine innovative Bautechnik, die öffentliche und private Sicherheit, aber auch eine intelligente Logistik-Infrastruktur, "Green Tech" sowie Industrie 4.0 und Digitalisierung. "In einer Welt in Bewegung müssen unsere Beteiligungsunternehmen Ideen entwickeln, die sie erfolgreich im Spiel halten", betonte Abromeit. Für 2018 rechnet die Indus-Gruppe mit einem Umsatz zwischen 1,65 und 1,70 Milliarden Euro und einem EBIT zwischen 154 und 160 Millionen Euro. Dabei sind Zukäufe noch nicht berücksichtigt.

Abromeit hielt in Köln seine letzte Hauptversammlungsrede als Vorstandsvorsitzender der Indus.

Am 30. Juni scheidet er aus dem Amt aus. Sein Nachfolger wird Indus-Vorstand Johannes Schmidt. Der Aufsichtsratsvorsitzender Helmut Späth dankte Abromeit für dessen erfolgreiche Arbeit in den vergangenen zehn Jahren. "Der Indus-Gruppe geht es sehr gut. Umsatz und operatives Ergebnis stiegen um fast 50 Prozent. Die Marktkapitalisierung hat sich in diesem Zeitraum verdreifacht. In den vergangenen sechs Jahren kamen 31 neue Firmen in die Indus-Familie. Wir sind heute ein Schwergewicht im SDAX."