Aichhalden Besonderes Konzert

Aichhalden-Rötenberg. Zu einem Handglockenkonzert lädt die evangelische Kirchengemeinde Rötenberg am morgigen Samstag, 8. Dezember, ab 19 Uhr in die evangelische Kirche ein. "Round the Tree" heißt das Programm des "Bell-Tree" Duos Ben und Erin Roundtree. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.