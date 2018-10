Aichhalden Bei Klausurtagung Hallenneubau diskutiert

In den Räumen der Ortsverwaltung Oberweier tagte der Gemeinderat am Freitagnachmittag außerhalb der regulären Gemeinderatssitzung. Auf der Tagesordnung standen die Themen Hallenneubau, Bürgerwerkstatt und neues kommunales Haushaltsrecht.

Der Freitagnachmittag war gefüllt mit dem Thema Hallenneubau in Aichhalden. Die Architekten und Fachplaner stellten dem Gemeinderat die aktuelle Planung für die Drei-Feld-Sporthalle vor. In den Beratungen ging es bereits um die Festlegung der Feinheiten im Bereich der Ausstattung der Halle. Dies diene, so heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde, als Grundlage für die weitere Planung, welche in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 23. Oktober, vorgestellt werden soll.

Die Planungen seien bis zu diesem Termin dann soweit gereift, dass der Bauantrag für den Hallenneubau eingereicht werden könne. Am Samstagvormittag erwarteten den Gemeinderat zwei Themenschwerpunkte: Zu Beginn wurden die Ergebnisse aus der Bürgerwerkstatt durch das beauftragte Büro Pesch und Partner vorgestellt und die weitere Vorgehensweise beraten. In einer zweiten Bürgerwerkstatt sollen die Ergebnisse der Bevölkerung kurz vorgestellt werden und dann einzelne Themenschwerpunkte herausgearbeitet werden.